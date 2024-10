Carbone va a segno e trascina l' Under 16 dello Spezia al successo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La, 3 ottobre 2024 – Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le giovanili nazionali. Bel pareggio degli17 allenati da David Alessi sul campo del Parma: dopo essere passati in vantaggio nel finale del primo tempo con Del Sante, si fanno raggiungere sull'1-1 all'inizio della ripresa con Landini. Il tecnico ha schierato Altemura, Rapellini (78' Sartori), Venturi, Vannucci, Vignali, Schembre, Ricci, Del Sante, Ceccolini (71' Mazzanti), Cassano (78' Rosati), Heinzen (61' Ditillo); in panchina sono rimasti Ababei, Bruni, Ravecca, Fiocchi e Pellegrini. Ildi giornata se lo gode l'16 guidata da Marco Giunta, che rimanda a casa battuto il Modena (1-0) grazie alla rete decisiva didopo una ventina di minuti.