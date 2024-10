Blitz anticamorra 350 poliziotti in campo | 60 arresti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nella mattinata di oggi, la città di Napoli è stata teatro di un’importante operazione di polizia volta a colpire duramente le organizzazioni criminali legate alla camorra. Circa 350 agenti della Polizia di Stato sono stati impegnati in un’azione coordinata nella zona orientale della città, che ha portato all’arresto di 60 persone. L’operazione, frutto di indagini approfondite condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, è stata eseguita su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Napoli. Gli arrestati sono accusati di reati gravi e complessi. Tra le accuse principali figurano l’associazione di stampo mafioso, il concorso esterno in associazione mafiosa e l’associazione a delinquere finalizzata al furto.