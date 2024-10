Auto in fiamme | la moglie muore bruciata lui si salva Indagato per omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) AGI - "Una famiglia affranta dal dolore che vuole solo dare una sepoltura alla loro congiunta e sapere la verità". Cosi' all'Agi l'avvocato Michele Calvano legale dei familiari di Lucia Salcone, la donna di 47 anni di San Severo, nel foggiano, morta nella notte tra il 27 e il 28 settembre scorso in un incidente stradale mentre era incon il maritoper. "I familiari - ha spiegato ancora il legale - sono affranti dal dolore per la perdita di Lucia. Vogliono solo dare una sepoltura alla loro congiunta e sapere la verita' su quanto accaduto. Al momento non abbiamo alcuna ipotesi su cosa possa essere accaduto. Attendiamo gli esami e poi vedremo". La ricostruzione Quella sera, secondo la prima ricostruzione, l'mobile su cui viaggiava la coppia è sbandata finendo fuori strada, sbattendo violentemente contro un albero e incendiandosi.