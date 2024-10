Atalanta vs Genoa | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bergamaschi devono necessariamente tornare in corsa per la Champions League, ma dovranno vedersela con i liguri, affamati di punti per scacciare la crisi di risultati nellla quale sono piombati.vssi giocherà 5 ottobre 2024 alle ore 15 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Se le cose in Europa iniziano a funzionare, con quattro punti in due partite Champions League, non altrettanto si può dire in campionato dove i nerazzurri faticano a tornare sui loro soliti livelli avendo conquistato in sei partite una sola vittoria, tre sconfitte e un pareggio, per una classifica che recita 7 punti a meno sei lunghezze dal Napoli capolista. I grifoni stanno vivendo un momento di stasi dopo il buon inizio.