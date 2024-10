Atalanta Lookman riscrive la storia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024)laDa quella promessa a Gasperini alla clausola anti-PSG.laè in atto. Quando cambia passo l’attaccante con il pallone sempre incollato al piede i tifosi dell’sanno già che sta per accadere qualcosa di speciale. Ademola scrive la, di nuovo, con il primo sigillo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk alla quale ha aggiunto anche un assist decisivo: leader tecnico. Il nazionale nigeriano, come ricorda Opta, è solo il secondo giocatore atalantino ad esserci riuscito dopo Duvan Zapata.lac’è, sempre. Un mese fa c’era fisicamente ma non con la mente perché la tentazione Psg lo aveva turbato tanto da spingerlo a saltare un paio di allenamenti. Qualche sms sull’iPhone, un paio di chiamate ma nulla di così concreto.