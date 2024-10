Amburgo un caso di virus Marburg | i sintomi e i rischi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nella stazione centrale di, Germania, si è vissuto un momento di grande preoccupazione quando una banchina è stata isolata per diverse ore, con squadre di polizia e vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente. L’operazione, che ha comportato la chiusura del binario fino alla fine delle procedure di sicurezza, è scattata in seguito a un allarme legato al, sotto i riflettori internazionali dopo il recente focolaio segnalato in Ruanda. Il, altamente virulento e simile all’Ebola, è al centro dell’attenzione sanitaria mondiale dopo che il Ruanda ha riportato il suo primo focolaio a fine settembre. Il Paese africano ha confermato 26 casi e 8 decessi, con la maggior parte dei contagi che riguardano operatori sanitari di due strutture a Kigali.