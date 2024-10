Allerta arancione in Toscana il maltempo fa paura | le zone interessate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 – Ilfa. Oggi, giovedì 3 ottobre, è il giorno dellainper rischio idrogeologico. Tutta la regione è interessata dal transito di una perturbazione che potrebbe tradursi in violenti temporali, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso l’meteoper quasi tutta la, ad eccezione delle aree nord-occidentali. L’ha validità dalle ore 06 fino alle 20. Per ledal codicec’è anche un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti.