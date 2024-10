Agricoltura bando Ismea Più impresa | domande per 170 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Chiuso il portaleper presentare domanda per accedere alle agevolazioni di Più, la misura che finanzia progetti di sviluppo di giovani o donne che subentrano nella conduzione di un’azienda agricola esistente o intendono ampliare la propria. Anche quest’anno le richieste superano di gran lunga la dotazione finanziaria prevista: “A fronte di uno stanziamento di 60di– fa sapere l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – sono state registrateper un valore di oltre 170didi investimenti da realizzare”. Le richieste riguardano per il 56% progetti di imprenditoria giovanile e per il restante 44% iniziative di imprenditoria femminile. Veneto, Piemonte e Trentino-Alto Adige sono le regioni maggiormente rappresentate, davanti a Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia e Toscana, seguite dalle altre regioni.