Tennis su Dazn la Six Kings Slam con Sinner Nadal e Djokovic

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dal 16 al 19 ottobre, Riyadh, in Arabia Saudita, ospiterà la Six, il torneo esibizione con il montepremi più alto del mondo e che vedrà in campo delle stelle assolute. Si parte con due “quarti di finale” che vedono sfidarsi Jannike Daniil Medvedev nel primo match e Holger Rune e Carlos Alcaraz nel secondo. Chi vince affronterà, rispettivamente, Novake Rafaelnelle semifinali. Per quanto riguarda l’emittente che trasmetterà l’esibizione, la grande novità è che la Sixsarà visibile a livello globale su, anche in modalità gratuita e con commento in italiano., sula SixconSportFace.