Soluzione? Siamo alla resa dei conti Cacciari e Severgnini profezia cupissima | Video

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tira una brutta aria a Otto e mezzo, dove gli ospiti di Lilli Gruber su La7 discutono di cosa sta succedendo in queste ore in Medio Oriente e di cosa succederà nei prossimi giorni tra Israele, Iran, Gaza, Libano e Stati Uniti. Si parte con Massimo, in collegamento: "Tutti parlano di come condurre la guerra non di come fermarla", sottolinea il filosofo ed ex sindaco di Venezia con il centrosinistra. "Il disordine globale cresce, tutti combattono contro il male e tutti ritengono di essere il bene assoluto, si fanno guerre assolute che possono finire soltanto sul campo, con un vincitore". Le parole d'ordine sono reazione e contro-reazione, bombardamenti, "asse del Male". "In tutto ciò c'è una logica - prosegue-, dopo il 7 ottobre si decide la distruzione di Gaza perché lì abita Hamas.