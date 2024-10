Si difende da un borseggio e viene accoltellato | 19enne ferito in modo serio ricoverato al Goretti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Aggressione in Piazzale Toscanini Un grave episodio di violenza ha avuto luogo ieri mattina a Latina, precisamente in piazzale Toscanini, vicino al mercatino abbandonato, a due passi dall’ospedale Santa Maria. Un giovane tunisino di 19 anni è stato vittima di un’aggressione dopo aver sventato un tentativo di rapina. L’aggressore, uno sconosciuto, hail ragazzo in più punti utilizzando un’arma da taglio o un oggetto simile a un coltello. La Polizia sta cercando di ricostruire i dettagli dell’accaduto. Tentativo di Rapina e Reazione della Vittima L’episodio si è verificato in pieno giorno, attorno alle 10:00 del mattino, mentre il giovane stava camminando a piedi nel centro della città . È stato avvicinato alle spalle da un uomo che ha tentato di strappargli il borsello che portava a tracolla.