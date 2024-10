Rimini Fiorini l’equilibratore | Buon momento | sfruttiamo la scia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ha compiuto 23 anni a marzo. E la scorsa estate ha, per la prima volta, deciso di iniziare a camminare con le proprie gambe. Lando la Fiorentina, la società che, Mattia, l’ha cresciuto. Dai Giovanissimi fino alle prime esperienze in serie C. Ora il, la sua prima scelta ’da grande’. E con i biancorossi ha preso campo, e minuti, a piccoli passi. Prima qualche spezzone, poi il debutto nell’undici iniziale, a Lucca. Poi da quell’unidici non si è più mosso, equilibrando il centrocampo biancorosso. C’è da dirlo. Senza fare i salti mortali, ma con disciplina e voglia. Un continuo crescendo pere per ilche, da allora, in Toscana, ha 10 punti in più in classifica. E non è passata una vita, ma appena 15 giorni.