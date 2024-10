Ricordi sbiaditi e lampi di memoria nelle riflessioni esistenzialiste dell’Espressionismo di Erekle Chinchilakashvili

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tutto ciò che appartiene all’essere umano, al suo sentire più profondo e intimo, si riflette nella produzione artistica di quegli interpreti che non riescono a soffermarsi sulla forma, sull’immagine esteriore perfetta e imperativo del vivere attuale, bensì hanno bisogno di osservare tutte le sfaccettature attraverso le quali l’interiorità si manifesta fino a fuoriuscire dalla tela per comunicare con l’osservatore, chiamato così a diventare anche interprete delle sensazioni espresse dall’autore di un’opera. Non solo, a quel punto il fruitore diviene una vera e propria spugna che assorbe e poi rilascia secondo il proprio vissuto e la propria sensibilità le emozioni mosse dalle vibrazioni generate dall’incontro tra ricezione visiva e le profondità dell’animo.