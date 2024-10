Replica Sinner-Alcaraz | orario e come vedere in tv finale Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Jannikcontro Carlos, questa ladell’Atp 500 di. Il tennista azzurro questa mattina difende il titolo in una super sfida contro il talento spagnolo. Un confronto tutto da seguire che promette grande spettacolo.E QUANDOLADIMa per chi si fosse perso la partita in diretta eccopoter rimediare e seguire ladell’azzurro a. Il match verrà riproposto alle 16:00 su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder di Sky), ma in generale sul canale di riferimento Sky Sport Tennis (canale 203), oggi, mercoledì 2 ottobre, sono previste repliche costanti degli incontri di giornata fino a notte fonda, quindi non sono escluse ulteriori aggiunte in palinsesto.in tvAtpSportFace.