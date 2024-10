’Remote Pesaro’ A passeggio con l’algoritmo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si gioca con l’intelligenza artificiale in Remote Pesaro, progetto di Rimini Protokoll. "Remote ‘X’ – spiega Jörg Karrenbauer di Rimini Protokoll – è un progetto che indaga il rapporto tra l’Intelligenza artificiale e la nostra prevedibilità e gira di città in città, creando sempre una nuova versione, in dialogo con la città ospitante e con le precedenti. Nella Capitale italiana della cultura con Remote Pesaro un gruppo di 40 persone è coinvolto in un esperimento: passeggiare per la città indossando un paio di cuffie, guidato da una voce registrata". In pratica ci si interroga su come vengano prese le decisioni collettive, su come agisce l’essere umano quando è guidato da un algoritmo. Le quaranta persone coinvolte si osservano, prendono decisioni individuali pur rimanendo sempre parte di un gruppo.