Regionale 502 Via ai lavori per la sicurezza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sono stati avviati iper la manutenzione straordinaria della strada502 di Cingoli. L’esigenza conseguente alla realizzazione delle opere programmate, iniziate con un intervento in località Coste, ritenuto prioritario per il dissesto in atto che ha coinvolto il piano stradale, era stata più volte sollecitata dal sindaco Michele Vittori, dai titolari di numerose imprese della zona e dal comune di Staffolo. Evidente la presenza di abbassamenti significativi della sede viaria, quindi si è deciso di procedere attuando uno specifico accertamento geologico per valutare le cause del problema e risolverlo definitivamente. La progettazione eseguita dai tecnici regionali ha portato all’approvazione del progetto esecutivo finalizzato alla messa in completadel tratto, per un importo di 312.338,07 euro (nel contesto di un investimento complessivo pari a 420.