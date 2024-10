Polo Urbani protagonista all’Etwinning Forever

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il’ ha partecipato nei giorni scorsi all’evento Etwinningpromosso in occasione della Giornata Europea delle Lingue 2024 dall’Ufficio Scolastico Regionale all’Isc Fracassetti di Capodarco di Fermo. In rappresentanza della dirigente scolastica, Laura D’Ignazi e della funzione strumentale Erasmus+, Laura Fuccio, hanno partecipato al seminario Loretta Lucioli e Laura Gentili, entrambe attive in progettualità eTwinning plurilingue durante lo scorso anno scolastico.