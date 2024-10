Peanuts | i piccoli adulti di Charles M Schulz che ci spiegano la vita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Era il 2 ottobre 1950 quando, negli Stati Uniti, apparvero per la prima volta i, destinati a cambiare per sempre il mondo del fumetto. Si trattava della naturale prosecuzione di un lavoro precedente diM., Li’l Folks. La tavola domenicale si concentrava sulle vicende di un gruppetto di ragazzini dalle grandi teste e caratterizzati da una consapevolezza sproporzionata per la loro età . Protagonista assoluto era lo sfortunato Charlie Brown, in compagnia del fedele cagnolino Snoopy. L’artista pubblicò l’opera dal 1947 al 1950 su un giornale locale, il St. Paul Pioneer Press. Quando la società United Feature Syndicate notò il suo crescente successo, decise di spostarla su quotidiani più importanti, come il Washington Post e il Chicago Tribune.: storia di un successo editoriale I(quasi) al completo, personaggi nati dalla matita diM.