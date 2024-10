Ore 2030 al Taliercio dopo aver sconfitto San Vendemiano al PalaRuggi Il diesse Marchi rilancia le ambizioni della Virtus | Mestre è la favorita ma noi non abbiamo timori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nemmeno il tempo di godersi la prima vittoria in campionato che è già ora di giocare la seconda partita. Alle 20,30 laImola sarà impegnata aldiper affrontare la formazione veneta. Un altro impegno importante per gli uomini di Gianluigi Galetti, gli avversari di turno sono un’altra delle squadre favorite per il salto di categoria e i gialloneri dovranno dare continuità alla prestazione fornita domenica sera con San. Laè stata convincente, bella da vedere e tosta per chi l’ha affrontata. "Andiamo a giocare – commenta il direttore sportivo Carlo- con la squadra più forte del girone. Sappiamo che sarà durissima, arriva da una sconfitta, sarà arrabbiati, la nostra forza dovrà essere quella di lavorare tutti assieme sul campo.