Onda di Mare è il nuovo singolo di Fik y las Flores Molestas

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Da venerdì 4 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “DI”, ildi FIK Y LAS, estratto dal disco “PRIMAVERA”, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 19 aprile. “di” rappresenta il brano emotivamente più intenso dell’album “Primavera” di Fik y las. La sua bellezza deriva dal mix tra una malinconia espressa con lo stile samba della saudade brasiliana e una grande vivacità data dal ritmo surf associato all’immaginario del “”. Il testo è enigmatico come anche la musica, che è armonicamente inconsueta, a parte il ritornello che, al contrario, è lineare e semplice come un approdo, un punto di attracco. La canzone è stata prodotta e co-arrangiata da Fosco17.