Morto John Amos star di Good Times e Il principe cerca moglie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L'attore, che ha preso parte a film come Sorvegliato speciale e Die Hard 2, è scomparso lo scorso agosto all'età di 84 annidi, Radici e Il, èil 21 agosto a Los Angeles per cause naturali, come ha confermato il suo rappresentante a Variety ieri. Aveva 84 anni. "È con sincera tristezza che vi comunico che mio padre è passato a miglior vita", ha dichiarato il figlio Kelly Christopherin un comunicato. "Era un uomo gentilissimo e dal cuore d'oro ed era amato in tutto il mondo. Molti fan lo considerano il loro padre televisivo. Ha vissuto una bella vita. La sua eredità vivrà nei suoi eccellenti lavori televisivi e cinematografici come