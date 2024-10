Mia moglie mi ha chiesto un’automobile come regalo appena tornata a casa dopo il parto sono disgustato da questo suo lato materialista | il post su Reddit scatena i commentatori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In inglese si chiama “push present” ed è unfatto alle neo mamme. La storia ha proprio uno di questi doni in oggetto, protagonistidue neo genitori. È il marito ad aver raccontato tutto sulla piattaforma di, Aitah e il Daily Mail ha ripreso la faccenda che hato i. I fatti? L’uomo ha spiegato che la, influenzata secondo lui da un video diventato virale su TikTok,ilgli haun, precisamente. “Capisco la ricerca di apprezzamento per quello che le donne affrontano durante la gravidanza e il, masuomi ha– scrive il marito – La decisione di avere un bambino è una scelta di entrambi i partner. Mia, nel nostro caso, non è stata obbligata a diventare madre o a rimanere incinta, anche lei lo voleva”.