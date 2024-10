Meloni a colloquio con l’ad di Blackrock Fink | perché l’Italia ne ha bisogno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il 30 settembre scorso, Palazzo Chigi ha ospitato un incontro di grande rilievo tra Giorgiae Larry, amministratore delegato di. Questa riunione ha gettato le basi per una nuova fase di investimenti del colosso statunitense in Italia. In particolare, è stato annunciato che sarà costituito un gruppo di lavoro ristretto, coordinato direttamente dalla presidenza del Consiglio, incaricato di sviluppare i progetti in collaborazione con. L’obiettivo è quello di rafforzare i legami tra il governo italiano e la finanza internazionale, concentrandosi su settori chiave come intelligenza artificiale, energia e trasporti. Il comitato di coordinamento: di cosa si tratta L’incontro traha portato alla creazione di un comitato di coordinamento che avrà il compito di individuare e gestire i progetti di sviluppo in settori di primaria importanza.