Mayfair Witches – stagione 1 spiegazione del finale | Cosa succede a Rowan?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)1,deldi Anne Rice, il dramma soprannaturale creato da Michelle Ashford ed Esta Spalding, conclude la sua primacon un episodio surreale, in cui la profezia che era stata ventilata per tutto il tempo si è finalmente avverata. Nel corso della primaFielding (Alexandra Daddario) ha vissuto una storia d’amore con Ciprien Grieve (Tongayi Chirisa), mentre cresceva il suo legame con il demone Lasher (Jack Huston). Anche see Ciprien sembravano innamorarsi l’uno dell’altra, non era chiaro quanto la loro relazione fosse causata dalla manipolazione di Lasher. La fine della1 lascia in sospeso la relazione trae Ciprien, ma unaè chiara: la2 vedrà una nuova, che abbraccia il suo potere e il suo legame con Lasher ora che è rinato nel mondo.