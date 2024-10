Made in Italy nel trevisano | 22 studenti di quarto anno in meccanica faranno apprendistato duale

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il nuovo indirizzo "in", introdotto presso l'Ipsia “Einaudi Scarpa” di Montebelluna, in provincia di Treviso, mira a offrire un percorso di studi che integra la formazione scolastica tradizionale con l’. A partire da novembre, 22della quarta classe delle produzioni meccaniche avrla possibilità di conseguire il diploma di maturità attraverso un’esperienza pratica in azienda. Questo sistema consente aglidi svolgere ore di formazione direttamente nel contesto lavorativo, con l’obiettivo di avvicinarli alle realtà produttive locali e di permettere loro di applicare le conoscenze teoriche acquisite in un contesto pratico. L'articolo “in” nel: 22diinfar” .