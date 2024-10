Louis Vuitton Cup 2024 Luna Rossa in sfida con Britannia | oggi match race per il sorpasso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Barcellona, 2 ottobre– Nuovatrae Ineos. Le due imbarcazioni, in perfetta parità dopo 8 regate, scendono in acqua per le sfide 9 e 10 della finale diCup. Vince chi conquista per primo sette regate. Le regate di ieri Ieri una“incerottata” ha dominato l’ottava regata pareggiando 4-4 contro Ineosche si era portata in vantaggio a causa del ritiro della barca italiana nella settimaa causa di un’avaria. Nell’ottavo duello partenza perfetta di Spithill al timone di, mentre Ineosha rimediato anche una penalità da scontare. La barca italiana ha passato la prima boa con 12? di vantaggio e oltre 160 metri avanti. Al comando anche alla seconda boa con Ineos a 170 metri di distanza. Gli inlgesi hanno recuperato alla terza boa, riducendo il distacco a 70 metri e a circa 7? .