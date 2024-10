Lotteria cena a lume di moneta | colpo super con la nuova strategia

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), solo perché ti attieni ad essa da sempre non vuol dire che quellasia infallibile: cambiare conviene. Tutti noi abbiamo un posto del cuore. Un parco, un bar, una semplice panchina lungo un viale alberato. Quello di Steven e Wendy Green è un ristorante. Un locale che adorano e presso il quale si recano ogni volta che possono, attratti come sono dal menu molto allettante del Wings and Rings nella contea di Somerset, nello Stato del Kentucky. Questa coppia ha inaspettatamente cambiato– Ilveggente.itLa coppia, residente ad Alexandria, nell’Ohio, qualche settimana fa ha deciso di concedersi una una romantica vacanza. E in occasione di una delle serate di quella fuga d’amore, si erano anche regalati una cenetta aldi candela proprio lì, in quello che è a tutti gli effetti il loro posto preferito.