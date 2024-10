Limited edition Brataz X Mean Girls per il 20esimo anniversario del film

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) MGAE, realtà leader nel settore del giocattolo e dell’entertainment che si distingue per la sua innovativa capacità creativa, ha annunciato oggi il lancio della collezione Bratz xin collaborazione con Paramount Consumer Products per celebrare il 20°del celebredel 2004 “”. La collezione disponibile a partire da questa settimana, porterà le “Plastics” direttamente nelle case dei fan a partire dalla bambola Cady, proprio in concomitanza con il “Day”, il 3 ottobre 2024, – nato dalla scena iconica nelin cui Cady Heron, segretamente innamorata di Aaron Samuels, finalmente ha l’occasione di parlare con lui quando le viene chiesto che giorno sia, lei timidamente risponde: “È il 3 ottobre”.