Le piccole e medie imprese sono il 5% del totale ma generano il 41% del fatturato complessivo I dati

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – Chi si ferma è perduto. Ma se è vero che il futuro di un’azienda sta nella sua capacità di precorrere i tempi e di intercettare le nuove tendenze anche in materia di tecnologie e sviluppo sostenibile, non tutte riescono a realizzare gli obiettivi che si prefiggono. Lo dimostrano i: anche se oltre l'80% dellemanifatturiere italiane è pronto a innovarsi in tema di transizione energetica e digitale, la maggior parte delle Pmi (l’84%) dichiara di ravvisare ostacoli nell’utilizzo dei fondi pubblici che potrebbero essere dirimenti nel sostenere questo percorso. E’ uno dei temi chestati al centro dell’ottavo convegno nazionale di finanza agevolata organizzato da Golden Group, in collaborazione con Confindustria Emilia, che si è svolto oggi a Bologna.