Larian Studios il nuovo gioco del team di Baldur’s Gate 3 uscirà nel 2029?

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il capo di, Swen Vincke, ha suggerito durante un discorso avvenuto ad una cerimonia di premiazione in Malesia, organizzato nella giornata di oggi, che ildello studio dovrebbe uscire nel corso del 2028 o più tardi durante l’anno successo, il. Come riportato prontamente da IGN USA, sul palco dei SEA Game Awards 2024, dove la società ha ricevuto uno Special Recognition Award, Vincke ha condiviso la seguente dichiarazione chiara in merito al lancio deltitolo: “Dobbiamo lavorare sodo sul prossimoin modo da poter tornare qui tra cinque anni”. La testata d’informazione ha però segnalato una sorta di marcia indietro compiuta da Vincke con una dichiarazione post discorso di cui sopra, affermando che si trattava di una sorta di battuta: “Sapevo che l’avreste intuito ma era solo uno scherzo. Non lo so, lo pubblicheremo quando sarà pronto.