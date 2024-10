La notte da sogno di Anfield per un Bologna in crescita | a Liverpool senza timori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non è un regalo piovuto dal cielo, ma qualcosa che ilsi è conquistato con merito dopo una splendida annata con Thiago Motta. La Champions League non vuol dire solo lo Shakhtar al Dall’Ara, ma anche poter vivere notti indimenticabili, come la trasferta adin casa del. E contro i Reds i felsinei sono chiamati a una bella prestazione,l’assillo del risultato al cospetto di una big di tale livello e con quei giocatori, ma con la consapevolezza che con le proprie armi si può provare a portare a casa persino dei punti. Del resto, i ragazzi di Italiano sono in: in campionato i risultati sono fin qui molto altalenanti, ma è pur sempre vero che in stagione si è perso soltanto in casa del Napoli capolista.