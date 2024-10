La navicella arcobaleno dei Coldplay ci catapulta lontanissimo dalle guerre e dalle nuove pandemie | Moon Music è un disco di sogni e speranze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Il messaggio dall’alto è di non arrendersi mai“, lo grida forte e chiaro Chris Martin in “Jupiter”, una delle canzoni inedite di “”, il decimo album in studio della band, in uscita venerdì 4 ottobre e che abbiamo ascoltato in anteprima. Questo progettografico è la seconda parte del loro progetto “of the Spheres” e si riallaccia anche un po’ al messaggio volto verso la speranza. Ma “” proprio nel momento in cui divampa la guerra in Libano, in Israele e nella striscia di Gaza e con, in aggiunta, la paura di, tutto assume connotati diversi. PROTETTI COME FOSSERO DEI PANDA – Forse “” non è l’album più bello della band (del resto stupire ancora dopo oltre 25 anni di carriera è difficilissimo), ma è necessario in un momento buio come quello che stiamo vivendo, dove sognare ormai è un lusso.