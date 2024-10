La fiducia incrollabile di Equita nelle sorti di Tim

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Fresco fresco è arrivato un report della banca d’affarisu Tim con tanto di generoso innalzamento del target price del titolo, da 0,34 a 0,42 euro. Prezzi, entrambi, che l’ex monopolista dei telefoni da tanto tempo non vede neanche col binocolo. Tanto più dopo il crollo seguito lo scorso marzo all’annuncio del piano industriale da parte dell’ad Pietro Labriola, il titolo arranca tra gli 0,2 e 0,24 euro, con una perdita di oltre il 16 per cento rispetto a un anno fa. E ciò nonostante la vendita della rete agli americani di Kkr, un doppio upgrading della qualità del debito, la cessione della quota in Inwit e la promessa cessione di Sparkle, la strategica società dei cavi sottomarini, annunciata da molti mesi ma non ancora conclusa. Pietro Labriola (Imagoeconomica).