Joker | Folie à Deux è una dissezione spietata del potere dei media

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), il tanto atteso seguito dell'iconico, che ha incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino e che nel 2019 conquistò pubblico e critica con un clamoroso Leone d’oro al miglior film a Venezia e due premi Oscar, è al cinema, di nuovo partorito dalla mente di Todd Phillips, acclamato sceneggiatore, regista e produttore. In questo nuovo capitolo, Joaquin Phoenix torna a incarnare la duplice natura di Arthur Fleck e del suo alter ego,, accanto a Lady Gaga che interpreta Harleen “Lee” Quinzel.ci immerge nelle viscere dell’Arkham Asylum, dove Arthur Fleck languisce in attesa di un processo che sembra una danza surreale tra colpa e follia. In queste mura gelide e spettrali, Arthur continua la sua battaglia con la propria identità, diviso tra l’uomo e il mostro che ha partorito.