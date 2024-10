Jessica Morlacchi ha corteggiato un ex tronista prima di entrare al Grande Fratello? L’inaspettata segnalazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tra i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione delc’è sicuramente la cantante, che in queste prime settimane trascorse all’interno della Casa ha fatto parecchio discutere sia all’interno della Casa che fuori per via del suo interesse nei confronti del giovane Giglio (clicca QUI per leggere). Se ora il cuore disembra battere per il suo biondo coinquilino, pocodinella Casa, la cantante avrebbeun ex concorrente del Gf Vip nonché exdi Uomini e Donne, come riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza.