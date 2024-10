Inzaghi sarà ascoltato in Procura anche Zanetti La cena di Calanhoglu col capo ultrà e famiglia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)in. LadicolL’inchiesta sugli ultras di Milano e sulle connivenze con club e tesserati, è appena cominciata. Scrive il Corriere della Sera: Mister Simone, il vicepresidente Javier, l’ex difensore Milan Skriniar e, sul fronte rossonero, il capitano Davide Calabria. La bufera dell’inchiesta «Doppia curva» della Dda si abbattesu tesserati e dirigenti di Inter e Milan. I quattro, tutti non indagati, saranno convocati nei prossimi giorni — oggi il via agli interrogatori di garanzia ai 19 arrestati — per essere sentiti in qualità di testimoni. Negli atti dell’inchiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra ci sono le telefonate in cui glifanno «pressioni» per ottenere biglietti da rivendere poi a prezzi quintuplicati.