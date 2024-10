Inchiesta ultras Marotta | L’Inter è parte lesa non c’è nulla da temere Il club applica protocolli rigidi Cosa è emerso dall’inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nella settimana della maxi indagine della procura di Milano sul mondoe sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle curve dello stadio San Siro, pochi minuti prima della partita tra Inter e Stella Rossa, valida per la seconda giornata di Champions League (e vinta per 4-0 dai nerazzurri), il presidente delGiuseppeha voluto presentarsi davanti ai microfoni: “Innanzitutto voglio tranquillizzare tutti i tifosi. Come i magistrati hanno dichiarato nel corso della conferenza stampa, noi siamoe non abbiamoda. Allo stesso tempo abbiamo garantito la massima collaborazione alla magistratura e siamo a totale disposizione, lo eravamo prima e lo siamo maggiormente oggi”, ha dichiarato a Sky Sport.