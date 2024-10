In auto in Inghilterra per vivere un sogno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Mamma, questa è storia". Quattro parole ripetute all’infinito, una frase che convince e mette d’accordo tutti, anche una mamma preoccupata che, però, mai avrebbe negato a suo marito e suo figlio diun momento unico: vedere il Bologna ad Anfield in Champions League. Ma un semplice ok non sarebbe bastato, perché poi la trasferta va organizzata e preparata nei minimi dettagli, assieme alle persone giuste. Mettere assieme tutti questi ingredienti, poi, aggiungere un pizzico di follia, perché quella ci vuole, sempre. Ed è questo che hanno fatto Simone (per tutti Zippo) e Tommaso Ruiba, assieme ad un’altra coppia padre-figlio Federico e Mattia Grandi, in compagnia dell’amico di sempre Riccardo Giordani: tutti a Liverpool, unche verrà esaudito stasera.