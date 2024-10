I Sincopatici la Corazzata Potemkin è suono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Secondo appuntamento, nell’ambito del Nonantola Film Festival, con i ‘Film Specials 2024’. Venerdì alle 21, al Cinema Teatro Massimo Troisi di Nonantola (viale delle Rimembranze 8) con ingresso libero e gratuito, ci sarà il Cineconcerto con ‘LaPotëmkin’ di Sergej Ejzenštejn, sonorizzato dal vivo da I. Il film diretto nel 1925 dal maestro del cinema russo verrà proiettato a quasi 100 anni dalla sua realizzazione nella copia – della durata di 50 minuti – con didascalie in lingua originale e in italiano fornita dalla Cineteca Italiana di Milano, copia che per l’occasione sarà accompagnata con le note dal vivo composte dal gruppo musicale milanese I, ovvero Francesca Badalini (pianoforte, chitarra elettrica), Silvia Maffeis (violino), Andrea Grumelli (basso), Matteo Ravelli (batteria, live electronics).