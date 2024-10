Furti nell’hinterland Sgominata gang

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Trentasette colpi in meno di un anno, fra campi e aziende agricole in provincia di Milano, Lodi, Brescia, Bergamo, Cremona, Monza e Brianza. A chiudere il cerchio i carabinieri di Lodi: ordine di custodia cautelare in carcere per gli ultimi 4 componenti della "Banda dei trattori", organizzazione a delinquere specializzata nel furto di macchinari agricoli. Un primo componente della banda era già stato arrestato in dicembre a Cernusco sul Naviglio: spostava una pala meccanica rubata a Peschiera Borromeo. Altri tre sono stati sono stati rintracciati nei giorni scorsi a Milano, Vimodrone e Carugate: due di loro sono stati condotti al carcere di Lodi e uno San Vittore. Si cerca l’ultimo complice. Altre cinque persone sono invece indagate in stato di libertà per furto, ricettazione e favoreggiamento.