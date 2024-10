Fuoco e fiamme su Federica Pellegrini | Vali zero

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)su: un’intervista al Corriere della Sera di Ceccon ha lasciato molte persone interdette. Arriva la replica Nei giorni scorsi Thomas Ceccon ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato, tra le altre cose, anche di(Lapresse) – Ilveggente.itLa Divina, una delle più forti nuotatrici della storia che in questi giorni è impegnata a Ballando con le Stelle, è stata presa di mira dal campione olimpico italiano. Le sue parole hanno lasciato molti tifosi interdetti. Non solo Martina Carraro, nuotatrice e amica della, ma anche e soprattutto Matteo Giunta, marito dell’atleta che ha riscritto la storia del nuoto non solo in Italia ma anche nel mondo. Ma andiamo con ordine, e rileggiamo insieme quelle che sono state le dichiarazioni di Ceccon: “Cosa rappresenta per me? Niente.