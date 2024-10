Focus ESG – Episodio 37

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il patrimonio immobiliare europeo ha 200 milioni di abitazioni che necessitano di efficientamento energetico. In Italia due abitazioni su tre impattano troppo su ambiente e portafogli. Il patrimonio immobiliare italiano non è cresciuto in valore quanto quello di altri Paesi europei. Rendere gli immobili più efficienti significa ridurre i costi del mantenimento anche del 70% ma soprattutto preservare e accrescere il loro valore del 25%, sia in caso di vendita sia in caso di affitto. Tutto in un arco temporale medio breve. Ciò vale anche per le abitazioni post ed ante. La riqualificazione degli immobili ha bisogno di finanziamenti e di un coinvolgimento a largo spettro.