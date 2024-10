Fedez furioso contro Valerio Staffelli | Ti querelo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nuova polemica per, che ha ricevuto l’ennesimo tapiro d’oro da, inviato di ‘Striscia la Notizia’. Il rapper questa volta è stato tirato in ballo dal tg satirico di Canale 5 per l’arresto del suo bodyguard Christian Rosiello, coinvolto in un’inchiesta sugli ultrà delle curve di Inter e Milan. Il tapiro e lo sMentrestava per salire in auto,lo ha avvicinato, consegnandogli il tapiro con una frecciatina che non è passata inosservata: “Adesso come farai a fare risse senza il tuo guardaspalle?”, riferendosi alla lite di qualche mese fa trae il personal trainer Christian Iovino. La battuta non ha fatto ridere il rapper, che ha risposto visibilmente infastidito: “L’hai detto davvero? Per questa frase ti becchi una querela. Ma cosa stai dicendo? Io non sono indagato di nulla”.