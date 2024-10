Evitare escalation l' Italia lavora per la pace Medioriente l' annuncio di Tajani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) «Occorreuna ulteriore. Esortiamo tutti a dar prova di moderazione». A dichiararlo, intervenendo alla Camera dei Deputati, è stato il ministro degli Esteri Antonio. «Il governonoper la», ha aggiunto il ministro. «Libano e Gaza sono strettamente legati. È imprescindibile un cessate il fuoco in Libano, come continua ad esserlo a Gaza. È questo il tema al centro di tutti i colloqui che insieme al Presidente del Consiglio e al Ministro della Difesa stiamo avendo in queste ore con i nostri partner». «Siamo pronti ad assumere ogni iniziativa per garantire la sicurezza dei nostri connazionali». Ad assicurarlo, intervenendo alla Camera dei Deputati, è stato il ministro degli Esteri Antonio