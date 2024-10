Decreto Flussi via libera in CDM | nuovi click day domande e novità

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Viaal, approvato oggi 2 ottobre in Consiglio dei ministri. Ad annunciarlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, nella conferenza stampa di fine Cdm, in occasione della quale sono state illustrate le norme e le, dalleaidays.La filosofia dietro al, come spiegato anche dal ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, è “aprire all’immigrazione regolare e avere grande rigore contro l’illegalità, contrastare quella illegale, anche chi usa la migrazione regolare per fare business”.Con il semaforo verde al provvedimento “vi è un intento di semplificare il più possibile, abbattere i tempi e dare regole certe, aggirabili con maggiore difficoltà.