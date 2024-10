Cos’ha appena passato Rice a Calafiori? | il dubbio scatena i tifosi dell’Arsenal Spoiler | non era una sigaretta elettronica – Il video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Riccardoha fumato unain campo? Ovviamente, la risposta è no. Quello che aveva tra le mani, però, ha disorientato e tratto in inganno iinglesi. Durante la partita tra Arsenal e Paris Saint Germain, valida per la seconda giornata di Champions League e vinta dai Gunners per 2-0, il difensore italiano ha fatto parlare di sé. Non per una chiusura provvidenziale o per un gol, ma per un episodio singolare che ha notato soprattutto chi guardava il match in tv. Intento a chiedere chiarimenti all’arbitro per un episodio di dubbia interpretazione, Declan– suo compagno di squadra – gli haun oggetto non facilmente identificabile. Il difensore lo ha preso tra le mani e se lo è portato alla bocca, come se dovesse fumare una