Cosa significa She Knows accostato a Jay-Z e Beyoncé in merito alle morti di Aaliyah Left Eye e Michael Jackson

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il caso Diddy che si sta espandendo in queste settimane ha fatto nascere una serie di teorie e di complotti e il nome del rapper è già statopremature e misteriose di, Lisa Lopes (conosciuta con lo pseudonimoEye), Tupac, The Notorious BIG e. Mac’entrano in tutto questo Jay-Z e“She”? Perché Diddy è statodi, Tupac,e Lisa Lopes https://t.co/7dJ4BwoknQ — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 29, 2024 A lanciare in tempi non sospetti questo “She” è stato il cantante J.Cole con l’omonimo titolo in cui nel ritornello canta: “L’unicanegativa delle stelle è che bruciano. Riposa in pace. Riposa in paceEye., ci vediamo non appena muoio”. I tre sonoil 25 di mesi e anni diversi.