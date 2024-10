Chi è Chiara Frattesi | la nuova fidanzata di Geolier

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo l’uscita del suo nuovo album, Dio lo sa, con il conseguente tour nelle location outdoor in Italia,adesso si sta godendo del tempo per i suoi affetti privati. Tra le persone a lui più care adesso c’è anche la. Il rapper ha deciso di ufficializzare la relazione consi è dito per diverso tempo single. Dopo la rottura con la storica, il rapper ha deciso di prendersi del tempo per sé, ma l’amore è presto tornato a bussare alla sua porta. Ma l’artista ha deciso di rispondere. Lafiamma si chiamae dopo essersi vissuto la frequentazione lontano dalle telecamere, il rapper ha deciso di uscire allo scoperto.: chi è lafiamma, foto Ansa – VelvetGossipGiovane ma ricco di talento e innamorato della musica.in quest’ultimo anno si è impegnato parecchio sul fronte musicale.