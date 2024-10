Cesena partiti i lavori per la nuova autostazione | ecco quando finiranno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Questa mattina è stato posato il primo dei quattro piloni che sosterranno la pensilina la cui superficie di circa 4.600 metri quadrati caratterizzerà, se non altro dal punto di vista dell’impatto visivo, la, in corso di realizzazione nell’area di viale Europa, a ridosso della ferrovia. RAVAGLIA 02/10/24- COLLOCAMENTO DEL PRIMO PILONE L’intervento, finanziato coi fondi legati al Pnrr, copre anche la riqualificazione degli spazi di piazzale Karl Marx antistanti la stazione ferroviaria, dove si trova l’attuale polo nevralgico dei bus, che verrà poi trasferito a poche centinaia di metri di distanza, appunto in viale Europa. Il valore complessivo è di circa 11 milioni di euro e tutte le opere dovranno essere ultimate entro il 2026.