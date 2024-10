Celine ha già trovato il suo nuovo direttore creativo ed è un veterano del brand

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sono passate meno di dodici ore dall'annuncio del divorzio trae Hedi Slimane, ma ilfrancese ha giàil suoin Michael Rider. Alla guida di Ralph Lauren dal 2018 fino allo scorso maggio, Rider ha lavorato per dieci anni percome design director sotto Phoebe Philo. «Sono lieta di dare il bentornato a Michael in, una maison che conosce intimamente. La visione e il talentodi Michael, insieme alla sua natura genuina e al suo forte legame con il patrimonio di, lo rendono una scelta naturale per continuare a costruire un successo duraturo per la maison», ha dichiarato Séverine Merle, CEO di. Michael Rider avrà il controllodell'intero, lavorando sulle collezioni maschili e femminili, così come sugli accessori, la pelletteria e la couture, secondo il comunicato diffuso dal marchio.